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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رياضة النواب تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة

مجلس النواب
مجلس النواب

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال جولتها الميدانية لمحافظة البحر الاحمر، عدد من مراكز الشباب والأندية بمدينة سفاجا ، وذلك للعمل علي حل المشكلات التي تواجهها وإصدار توصيات بشأنها .

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وأوصت اللجنة أثناء تفقدها  مركز شباب سفاجا، وزارة الشباب ، بسرعة صيانة الملعب القانوني بالمركز ، حيث تسببت سوء أوضاع نحيلة الملعب في إصابة العديد من اللاعبين ، كما أوصت بتوفير الاثاث اللازم لنزل الشباب بالمركز .

كما تفقدت اللجنة نادي الشباب المسيحين ، حيث أوصت بنقل ملكية ارض النادي من وزارة الشباب ، لصالح النادي ، وذلك لتوفيق أوضاعه، وإعداد مذكرة للمحافظ لإعادة تخصيص الارض لصالح النادي ، حتي يتمكن مجلس الإدارة من ممارسة مهامه  والمضي قدما في أعمال التطوير .

وفي سياق متصل تفقدت اللجنة المدينة الشبابية بالغردقة ، واستمعت لشرح واف عن خطة التطوير وأكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة، أن المدينة الشبابية بالغردقة حققت أرباح العام الماضي تصل إلي ٥ مليون جنيه .

وأشار إلي أن هناك استيراتيجية لتعظيم الموارد ، حيث تم  تأجير مساحة بسور المدينة لصالح أحد البنوك بإجمالي مليون و٢٠٠ ألف جنيه سنويا فضلا عن انشاء حمام سباحة للتدريب وهو ما سيساهم في زيادة الدخل أيضا من خلال استغلاله من قبل اكاديميات تعليم السباحة .

 

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