دفاع النواب: تكريم الداخلية لأبنائها من الشهداء والمصابين رسالة شكر وعرفان

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية أمس، مؤكدًا بأن التكريم تقليد كريم ومشكور يحرص علي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تقديرًا من سيادته لأبنائه الذين قدموا جهود وتضحيات من أجل الوطن، ورسالة شكر وعرفان لمن أضاء لنا بدمائهم طريق المستقبل.

وأضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أعضاء البرلمان المصري ولجنة الدفاع تثمن وتقدر وتجل هذا التكريم، والتضحيات الكبيرة التى قدمتها الشرطه المصريه علي مر العصور، وأن المجهودات والتضحيات التى قدمتها الداخليه وبذلت ومازالت تبذل في سبيل مكافحة الجريمه والقضاء على الإرهاب، هي ثمن الاستقرار والأمن الذي ننعم به الآن بتوفيق من الله وبعزيمة الابطال من ضباط وأفراد وجنود الشرطه البواسل .

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة شكر وتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد، مؤكدا أن دمائهم وتضحياتهم كانت النور الذي أضاء لنا والأجيال القادمه مستقبلنا وحاضرنا.

وأشاد المصري بالمستوى المشرف الذي وصلت له ضباط وزارة الداخليه في التدريب واستخدام احدث الوسائل العلميه المتطورة في كشف الجريمة ، مؤكداً بأن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، أحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في تطوير جهاز الشرطه أثناء أداء رسالتها الساميه في حفظ الأمن ، وان الصحوة الامنيه التي نعيشها الآن نتاج جهد وعرق وتضحيه من رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه في حفظ وطنهم الغالي مصر ، وان النتائج والنجاحات التى ترجمتها الارقام هي نتاج فكر مستنير من قيادة وزارة الداخلية.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد كرم عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة الداخلية أمس ، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية .