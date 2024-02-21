زراعة الغربية تنظم ندوة عن " المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية "

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الأربعاء ندوة إعلامية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا حول" المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية " بمقر أحد مصانع الياسمين بقرية شبرابلولة. التابعة لمركز قطور

افتتح وكيل زراعة الغربية الندوة بالترحيب بالسادة الحضور ، وتحدث حول المحاصيل الاستراتيجيه التى اولت الدوله اهتماما بزراعتها كالقمح والأرز والذره الصفراء وذلك لتقليل الفاتوره الاستيراديه ، واضاف أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بزراعة الياسمين و النهوض بهذه الزراعة والمزارعين فهى زراعة وصناعة محلية لمحافظة الغربية متميزة يتم تصديرها للخارج وتستحوذ على اكثر من نصف انتاج العالم من عجينة الياسمين ، واكد على ضرورة وجود سعر استرشادي للياسمين قبل الموسم من خلال مركز الزراعات التعاقدية .

كما أكد على أن القيادة السياسية تهتم بهذه الصناعة وتقوم على حل المشاكل المتعلقة بها .

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين .

