الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زراعة الغربية تنظم ندوة عن " المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية "

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم الأربعاء ندوة إعلامية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا  حول" المحاصيل الزراعية والمنتجات المحلية  " بمقر أحد مصانع الياسمين بقرية شبرابلولة. التابعة لمركز قطور 

 افتتح وكيل زراعة الغربية الندوة بالترحيب بالسادة الحضور ، وتحدث حول المحاصيل الاستراتيجيه التى اولت الدوله اهتماما بزراعتها  كالقمح  والأرز والذره الصفراء وذلك لتقليل الفاتوره الاستيراديه ، واضاف أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بزراعة الياسمين و النهوض بهذه الزراعة والمزارعين فهى زراعة وصناعة محلية لمحافظة الغربية متميزة يتم تصديرها للخارج وتستحوذ على اكثر من نصف انتاج العالم من عجينة الياسمين ، واكد على ضرورة وجود سعر استرشادي للياسمين قبل الموسم من خلال مركز الزراعات التعاقدية .
كما أكد على أن القيادة السياسية تهتم بهذه الصناعة وتقوم على حل المشاكل المتعلقة بها .
وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين .
 

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