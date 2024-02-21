أشهر الحلويات الأوروبية .. طريقة عمل الوافل

يعد الوافل من اشهر الحلويات الاوروبية الشهيرة المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب والشهي فيسهل تحضيرها في المنزل.

يمكنك تحضير الوافل لتزين مائدة الافطار لاحتوائه على البروتين الموجود في الحليب.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الوافل على خطى محلات الحلوى اللذيذة.

المقادير

- طحين : كوب (منخول)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الزبدة : ربع كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفواكة : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي الطحين، والسكر، والفانيليا، والملح، والبيكنج باودر في وعاء، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

اخفقي البيض بواسطة المضرب الكهربائي في وعاء عميق، ثم أضيفي الحليب والزبدة، وأعيدي الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي خليط الطحين والسكر فوق مزيج البيض والحليب، وأعيدي الخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

ادهني قالب الوافل بالقليل من الزيت، وانتظري لتصبح درجة حرارته مناسبة.

صبّي عجينة الوافل بواسطة مغرفة عميقة في القالب ليمتلئ ثلثيه تقريباً.

انتظري لثوانِ، ثم أغلقي غطاء القالب، واتركيه لعدة دقائق حتى يكتسب الوافل اللون الذهبي.

أخرجي الوافل من القالب، وكرّري العملية حتى إنتهاء كمية العجينة.

ضعي الوافل في طبق التقديم، ثم زينيه بقطع الفواكة وقدميه.