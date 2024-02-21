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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصومالي يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا

حسن شيخ محمود
حسن شيخ محمود

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي المبرمة مع تركيا ، والتي أقرها البرلمان بمجلسيه ، للدفاع عن البحر وتعزيز اقتصاد البلاد.

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الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا

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وقال الرئيس الصومالي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) ، :"إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني وتواجد الإرهابيين والقراصنة والتلوث".. مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.

 

وقد صادق البرلمان على الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية يوم الثامن من فبراير الجاري في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي والتي ستستمر لمدة 10 سنوات والتي سيتم خلالها بناء قوات البحرية الصومالية.

 

وأعلن رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور أنه صوت لصالح المصادقة على الاتفاقية 213 نائباً من أصل 216، ورفضها 3 نواب.

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