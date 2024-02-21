الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا

البرلمان الصومالي
البرلمان الصومالي وتركيا

وافق البرلمان الصومالي على اتفاقية دفاعية كبيرة مع تركيا، وبموجب الاتفاق الذي مدته عشر سنوات، ستقوم تركيا بتسليح وتدريب قوات البحرية الصومالية ونشر سفنها الخاصة في المياه الصومالية.

ويقول المحللون إنها خطوة كبيرة في تعزيز الأمن البحري في الصومال.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي، إن الصفقة تقضي  على حد تعبير على المخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه إثيوبيا اتفاقا مثيرا للجدل مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، مما أدى إلى زيادة التوترات بين مقديشو وأديس أبابا.

 (وقد اتهمت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، إثيوبيا بانتهاك سيادتها).

مواد متعلقة

الرئيس الصومالي يغادر القمة الأفريقية..الحكومة الإثيوبية الوفد المرافق للصومال يحمل أسلحة (تفاصيل)

الحكومة الاثيوبية تلاحق الرئيس الصومالي لمنعه حضور القمة الإفريقية

أسوار مدارس خور عواضة بأسوان تحتضن القمامة وفضلات الحيوانات بدلًا من التلاميذ (فيديو وصور)

الصومال تتنافس على مقعد في مجلس الأمن الدولي

الإيكواس تشيد بقرار المجلس الدستوري بالسنغال وتطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية (مستند)

لأول مرة.. اجتماع رئيس الوزراء الأثيوبي وتيغراي في أعقاب الخلافات حول "الاستفتاء" والاستجابة للجفاف

رئيس تيغراي: الاستفتاء في غرب البلاد غير ممكن وسط التغيرات الديموغرافية والنزوح المستمر

صور.. انطلاق حفل نقل السلطة الـ 75 لغوجي أورومو في إثيوبيا
الجريدة الورقية