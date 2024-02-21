الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا

وافق البرلمان الصومالي على اتفاقية دفاعية كبيرة مع تركيا، وبموجب الاتفاق الذي مدته عشر سنوات، ستقوم تركيا بتسليح وتدريب قوات البحرية الصومالية ونشر سفنها الخاصة في المياه الصومالية.

ويقول المحللون إنها خطوة كبيرة في تعزيز الأمن البحري في الصومال.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي، إن الصفقة تقضي على حد تعبير على المخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه إثيوبيا اتفاقا مثيرا للجدل مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، مما أدى إلى زيادة التوترات بين مقديشو وأديس أبابا.

(وقد اتهمت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، إثيوبيا بانتهاك سيادتها).