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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أردوغان: تركيا أصبحت تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلنت تركيا نجاح أول تحليق لمقاتلتها المحلية "قآن" التي تنتمي للجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة أصبحت واحدة من 5 دول فقط في العالم تصنع هذا النوع من الطائرات.

وحسب سبوتنيك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تجاوزت عتبة مهمة للغاية لإنتاج طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس، مضيفا: "اليوم هو أحد أيام فخر الصناعات الدفاعية التركية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن المقاتلة "قآن" تعد أهم المشاريع التكنولوجية في تركيا، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز القدرة العملياتية للقوات الجوية التركية وستلبي الاحتياجات العسكرية الاستراتيجية.

ونفذت "قآن" أول تحليق ناجح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتمكن تركيا من بدء مرحلة جديدة في مجال التصنيع العسكري المحلي في مجال الطائرات الحربية المتطورة.

يذكر أن تركيا كانت جزءا من مشروع المقاتلة الحربية المشتركة "إف - 35" التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أخرى، قبل أن يتم استبعادها من البرنامج بسبب حصولها على صفقة صواريخ "إس - 400" الروسية رغم رفض واشنطن للصفقة ومطالبتها أنقرة بالتخلي عنها دون جدوى.

 

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