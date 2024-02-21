"بحوث الصحراء" يشارك في الملتقى الأول للتدريب والتوظيف بجامعة سالمان بشرم الشيخ

شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

تأهيل الشباب لسوق العمل

يهدف المركز من خلال مشاركته إلى تأكيد التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المحافظات الجديدة والمناطق الصحراوية وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الاهتمام بالدعم المجتمعى.



وصرح د حسام شوقي رئيس المركز على أهمية تأهيل الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وشدد على ضرورة تواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لخلق المزيد من فرص العمل في هذا المجال.



وعلي هامش الاجتماع التقى الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطه بحوث جنوب سيناء خلال الملتقى بممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، وتم تبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.وفي سياقه تم عرض فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء في مختلف مجالات الزراعة والبيئة، كما تم عرض ورش عمل حول احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.



يذكر ان من أهم المجالات التي ركز عليها المركز خلال مشاركته:

* إنتاج بدائل الأعلاف المخالفات الزراعية.

* إنتاج الأسمدة العضوية.

* مشروعات الدواجن الملائمة لظروف الصحراوية.

* زراعه النباتات الطبية والعطرية.

* إنتاج الشتلات طبقا للتراكيب المحصولية لكل منطقه بناء على دراسات المياه والتربة.

* تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.



وفي نهاية الملتقي أكد "شوقى " عل ان المركز حقق خلال مشاركته في الملتقى نتائج إيجابية، حيث تم التعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الزراعة والبيئة، والحاجة إلى تأهيل عدد من الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتم تبادل الخبرات و فتح قنوات التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة.

ويؤكد مركز بحوث الصحراء على التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي بالمناطق الصحراوية.