الثلاثاء 20 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: لا خوف من نقص أو ارتفاع الأسعار

أحمد إبراهيم المستشار
أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي للوزارة الزراعة

أكدت وزارة الزراعة أنه لا داعي للقلق بشأن نقص أو ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة خلال شهر رمضان القادم، وذلك على الرغم من زيادة الإقبال عليها خلال هذا الشهر.

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أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري حتى 19 فبراير الجاري

كميات كبيرة من الخضار والفاكهة:

أوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي للوزارة، أن هناك كميات كبيرة من مختلف أنواع الخضار والفاكهة متوفرة في الأسواق والمنافذ.

ويرجع ذلك إلى انتهاء معظم فترات العروات الزراعية قبل حلول شهر رمضان 2024.

توقعات بثبات أو انخفاض الأسعار:

توقع إبراهيم ثبات أسعار الخضار والفاكهة، إن لم يكن انخفاضها، خلال شهر رمضان.

ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض من هذه السلع في الأسواق.

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الزراعة تستعد لشهر رمضان بضخ 200 سلع عبر منافذها

خطة لتوفير السلع بأسعار مناسبة:

أكدت وزارة الزراعة على حرصها على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

ستقوم الوزارة بتنفيذ خطة تشمل تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري.

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