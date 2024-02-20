الزراعة: لا خوف من نقص أو ارتفاع الأسعار

أكدت وزارة الزراعة أنه لا داعي للقلق بشأن نقص أو ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة خلال شهر رمضان القادم، وذلك على الرغم من زيادة الإقبال عليها خلال هذا الشهر.

كميات كبيرة من الخضار والفاكهة:

أوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي للوزارة، أن هناك كميات كبيرة من مختلف أنواع الخضار والفاكهة متوفرة في الأسواق والمنافذ.

ويرجع ذلك إلى انتهاء معظم فترات العروات الزراعية قبل حلول شهر رمضان 2024.

توقعات بثبات أو انخفاض الأسعار:

توقع إبراهيم ثبات أسعار الخضار والفاكهة، إن لم يكن انخفاضها، خلال شهر رمضان.

ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض من هذه السلع في الأسواق.

خطة لتوفير السلع بأسعار مناسبة:

أكدت وزارة الزراعة على حرصها على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.

ستقوم الوزارة بتنفيذ خطة تشمل تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري.