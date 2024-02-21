الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التضخم في جنوب أفريقيا ارتفع خلال يناير

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

تسارع معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في جنوب أفريقيا إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 5.1 بالمئة في ديسمبر وأظهرت بيانات يوم الأربعاء.

ومن بين المساهمين الرئيسيين في معدل التضخم السنوي الغذاء والإسكان والمرافق والنقل، وفقا لتقرير إحصاءات جنوب أفريقيا.

وفي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في يناير، قال البنك المركزي إنه يريد رؤية اتجاه أوضح لخفض التضخم، قبل خفض أسعار الفائدة.

ويفضل البنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أن يرى التضخم عند النقطة المتوسطة لنطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 3% إلى 6%.

التضخم الأساسي ، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، تسارع في يناير إلى 4.7٪ على أساس سنوي من 4.5٪ في ديسمبر.

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