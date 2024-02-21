الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أمراض النباتات يؤكد ضرورة عمل التفتيش الحقلي المستمر

الدكتور محسن ابورحاب
الدكتور محسن ابورحاب

أكد الدكتور محسن ابورحاب، وكيل معهد بحوث امراض النباتات والقائم بأعمال مدير المعهد،على أهمية  أن يراعي في الوجه البحري وقف الري عند سقوط الأمطار بكمية كافية تغني عن إعطاء رية، وذلك تفاديا من زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض الفطرية الخاصة بالمجموع الخضري.

انتظام الري خلال فترتي الإزهار

وأضاف أبو رحاب أن يجب مراعاة في  مصر الوسطى والعليا انتظام الري خلال فترتي الإزهار وعقد القرون لتجنب الآثار الضارة الناتجة عن الصقيع مع تجنب ركود المياه لتجنب حدوث أمراض عفن الجذور والذبول.

وكان معهد بحوث أمراض النباتات قد أصدر نشرة بالتوصيات الهامة، التي يجب على مزارعي الفول البلدي، اتخاذها خلال شهري فبراير ومارس، لحماية ووقاية المحصول من الأمراض خلال هذه الفترة.

 

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وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة عمل التفتيش الحقلي المستمر، خلال هذه الفترة لرصد ومكافحة التبقع البني او الصدأ والذي يعتبرا من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب المحصول، ويتسبا في خسائرا كبيرة في حال الإصابة المبكرة وتنتشر عمومًا في منطقة شمال الوجه البحري ويقل كلما اتجهنا جنوباً ويكاد ينعدم في مصر الوسطى والعليا، حيث يتم في حال اكتشاف إصابة الرش بالمبيدات الفطرية الموصى بها.

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وشدد أبورحاب على انه يتم مكافحة حشرة المن خلال هذه الفترة من عمر النباتات بالتفتيش الحقلي المستمر وخاصة علي حواف الارض وبالقرب من مصادر المياة حيث يتم الرش بالمبيدات الموصي بها وبالمعدل الموصي به

وفيما يتعلق بمكافحة الهالوك، أكدت التوصيات، انه في حال الاصابة الخفيفة تزال شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح الأرض والتخلص منها بالحرق أو الدفن خارج الحقل، واستخدام المبيد الموصى به، في حال  شدة الإصابة مع الحذر الشديد أثناء الرش حتى لا تحدث تحورات لنباتات الفول.

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