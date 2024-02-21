قرار وزاري بتفعيل الدراسة ببرنامجي السكان ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن صدور القرار الوزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تفعيل الدراسة بدرجة الليسانس فى الآداب بتخصصي "السكان ونظم المعلومات الجغرافية، والدرسات البيئية ونظم المعلومات الجغرافية"، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، موجهاً الشكر لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، لإتاحته تفعيل الدراسة بالعديد من البرامج التخصصية المتميزة، والتى يتم اختيارها بعناية طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع، بالشكل الذى يواكب أحدث النظم والوسائل التعليمية والتكنولوجيا المتطورة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشهد طفرة فى حجم البرامج الدراسية الجديدة التى يتم إضافتها لمختلف الكليات، لذلك تحرص الجامعة على توفير كافة متطلبات العملية التعليمية من كوادر بشرية متميزة، ووسائل تعليمية متطورة، ومعامل وقاعات حديثة.

وأضاف الدكتور محمد توفيق عميد الكلية أن تلك البرامج تساهم فى تنمية قدرات الطلاب والربط بين الإطار النظري والعملي، ومواكبة التطورات الخاصة بالتخطيط العمراني والاقتصاد السكاني، كما تساعدهم على الالمام بالدراسات البيئية والجغرافيا، والتعامل باحتراف مع الأجهزة والنظم الحديثة فى هذا المجال.