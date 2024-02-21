"أنوبك" تدشن برنامج بناء القدرات التشغيلية لحديثي التخرج في الصعيد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار خطط قطاع البترول المصري لتنمية موارده البشرية، وتماشياً مع استراتيجيات الدولة للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصعيد مصر، خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 إطلاق شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر، ويشمل البرنامج أعمال تدريب وتأهيل شاملة لشباب الخريجين وبناء القدرات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لمجمع التكسير الهيدروجيني.

وقد تم توقيع الاتفاقات والعقود المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الطموح والتجربة الرائدة بين المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك (ANOPC) وكل من المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى ، و جان سكوملر المدير الإقليمى فى (DNV) و موكال ريمى رئيس شركة أليانس تريننج ضمن فعاليات (EGYPES 2024)، وكانت شركة أنوبك قد قامت بتوقيع عقد التشغيل والصيانة مع شركة إبروم (EPROM) ضمن فعاليات إيجيبس 2023.

ويتضمن البرنامج سلاسل تدريبية وتأهيلية متكاملة بداية من حزمة من البرامج التدريبية العلمية والعملية الأساسية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأساسيات الصحة والسلامة والبيئة والمهارات الشخصية، ومروراً بحزم تدريبية تخصصية ونوعية في مختلف المجالات الفنية ووصولاً إلى برامج التدريب المتقدمة التي تغطي جميع مجالات التشغيل والصيانة للمجمع الجديد.

ويعد برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر هو أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة أنوبك ضمن دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في محيطها في صعيد مصر وضمن مسؤوليتها المجتمعية، والتي من شأنها الارتقاء بعناصر المجتمع المحلي المادية والبشرية وتقديم منبع جديد للعمالة المدربة والمؤهلة من صعيد مصر للعمل بقطاع البترول المصري.