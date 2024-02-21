بوركينا فاسو تعلق تصاريح التصدير لإنتاج الذهب على نطاق صغير

قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو إنه علق إصدار تصاريح تصدير الذهب الحرفي وشبه الآلي والسلع الثمينة الأخرى بأثر فوري.

وقالت في بيان بتاريخ 20 فبراير: "يأتي هذا التعليق بعد الحاجة إلى تطهير القطاع ويعكس رغبة الحكومة في تنظيم تسويق الذهب والمواد الثمينة الأخرى بشكل أفضل".

ولم يذكر المدة التي سيستمر فيها التعليق.

وأضافت أن مجموعات التعدين التي لديها مواد للتصدير مدعوة للتواصل مع الجمعية الوطنية للسلع الثمينة (SONAP) للحصول على تعويض.

ويعد الذهب هو التصدير الرئيسي لبوركينا فاسو، حيث يمثل 37% من إجمالي الصادرات في عام 2020، ويعد التعدين مصدرًا رئيسيًا للوظائف.

لكن التمرد الإسلامي المتفشي وعدم الاستقرار السياسي أعاقا عمليات التنقيب وقلص إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة، مما تسبب في إغلاق العديد من المناجم وانخفاض إنتاج مناجم أخرى.

كما أدى الإحباط الناجم عن تزايد انعدام الأمن إلى انقلابين عسكريين في عام 2022.

ولم يتضح على الفور مدى تأثير تعليق التصدير الجديد يصل الإنتاج الحرفي إلى ما يقرب من نصف الذهب المنتج صناعيًا في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، والتي تشمل بوركينا فاسو، وفقًا لتقرير مجموعة الأزمات لعام 2019.

وأضافت أنه يتم استخراج ما بين 10 و30 طنا من الذهب بشكل حرفي في بوركينا فاسو، ويعمل ما يقدر بمليون شخص في هذا القطاع.