البورصة تربح 6.6 مليار جنيه في ختام جلسة التعاملات وسط تباين مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الاربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.078.3 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29292 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى7744 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10721 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 549 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 5.2 مليار جنيه.