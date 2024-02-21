مصرع 11 شخص وإصابة 6 آخرين في حادث العلاقي بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمدينة أسوان، حيث وصل عدد ضحايا الحادث إلى 11 متوفيًا و6 مصابين، تم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللزم.

الحادث وقع أثناء محاولة مجموعة أشخاص سودانيين الفرار بسيارة ربع نقل ؛ نظرًا لدخولهم إلى أسوان بطريقة غير شرعية.



الأمر الذي أدى الي إنقلاب السيارة و إصابة 6 أشخاص قفزوا من السيارة قبل إنقلابها، ومصرع 11 آخرين جميعهم تفحموا داخل السيارة.

والمتوفيين هم : مجاهد عثمان الياس، 53 سنة، وعبدالناصر مجاهد عثمان الياس، 23 سنة، وعادل الياس الصديق، 35 سنة، وحسب الله ادم عبدالرحيم، 28 سنة، و7 جثامين آخرين مجهولين الهوية.



وتبين أن الـ11 شخصًا، جميعهم سودانيين الجنسية، وتم نقل جثث متفحمة وأشلاء من موقع الحادث إلى مشرحة أسوان العمومية، وبعضهم تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

والمصابين هم: على أبو القاسم على، 28سنة، وإصابته جرح قطعى فى فروة الرأس، مصرى الجنسية، وأحمد الجادو على، 18 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومعتصم ادم محمد، 27 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، و3 أطفال أشقاء وهم: يوسف عادل ايشا، سنتين، وشقيقته مريم عادل ايشا، سنة، وشقيقه محمد عادل ايشا، وجميعهم إصابتهم كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.