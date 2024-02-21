مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التعليم تتفقد مدارس الأقصر

رافق الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، الدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم المصرية، في جولة تفقدية لمتابعة حسن سير العمل بمدارس الأقصر.

شملت الجولة مدارس الأقصر الإعدادية بنات، الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، الأقصر الثانوية بنات، واختتمت الجولة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

تابعت علام خلال جولتها أنشطة الطلاب والطالبات سواء في التربية الفنية، الاقتصاد المنزلي، التربية الموسيقية، أو التربية الرياضية، مؤكدة أن هذه الأنشطة هي التي تمثل عامل شالجذب للمدرسة، إلى جانب كونها تنمي مواهب الطالب.

وفي السياق ذاته أوضحت علام أنها خلال جولتها قابلت نماذج عديدة متميزة من مديري المدارس، من خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية " ١٠٠٠ مدير مدرسة متميز ".

حضر الجولة بدوي منصور موجه عام التربية الرياضية، والدكتورة لبنى عبد الحاكم وكيل إدارة الأقصر التعليمية.