الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكياً

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة والمعدات من ألوية المشاة الآلية 24 و53 و59 الآلية و3 الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا وفوديان بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع أن القوات الروسية أحبطت سبع هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بالقرب من لاستوشكينو وكيروفو وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 450 جنديا ودبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي-30".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

 

مواد متعلقة

العراق: إلزام إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات للحكومة الاتحادية

"تاس": إسرائيل لم تقرر بعد إرسال وفد إلى القاهرة للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"

القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط الجبهة في اتجاه دونيتسك- عاجل

"الأونروا": أكثر من 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم

أنصار الله: أجرينا محادثات "بناءة" مع الاتحاد الأوروبي حول الملاحة بالبحر الأحمر

بوتين يتفقد مصنع "إس بي غوربونوف" للطيران في مدينة قازان الروسية

حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 29313 شهيدا

الأونروا: 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربا مروعة
الجريدة الورقية