أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه أفدييفكا.

وحسب سبوتنيك، أوضحت الدفاع في بيانها: "على اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر أهمية، وقضت على مجموعات من القوى العاملة والمعدات من ألوية المشاة الآلية 24 و53 و59 الآلية و3 الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في روزوفكا وفوديان بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع أن القوات الروسية أحبطت سبع هجمات مضادة للقوات الأوكرانية بالقرب من لاستوشكينو وكيروفو وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الدفاع أن خسائر العدو بلغت 450 جنديا ودبابة، وأربع مركبات قتال مشاة، وست مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ونظام إطلاق صواريخ متعددة "غراد"، ومدفع هاوتزر "دي-30".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.