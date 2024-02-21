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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

أولسان هيونداي الكوري
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وفينتفورت الياباني

تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد انتصاره على نظيره فينتفورت كوفو الياباني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على استاد اليابان الوطني في طوكيو، في إياب دور ثمن النهائي.

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أحرز هدفا فريق أولسان هيونداي، كيم جي-هيون في الدقيقة 11، وجو مين-كيو 90+4، فيما سجل كازوشي ميتسوهيرا هدف فينتفورت كوفو في الدقيقة 88.

وكانت مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، أنتهت بفوز أولسان هيونداي على فينتفورت كوفو، بثلاث أهداف نظيفة ليصعد أولسان هيونداي لدور الثمانية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1. 

يواجه أولسان هيونداي في دور الثمانية مع مواطنه جيونبوك هيونداي موتورز الذي تغلب على بوهانج ستيلرز 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
 

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