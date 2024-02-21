موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا و القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الأربعاء من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين النصر والفيحاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقان، حيث يستهدف النصر تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور التالي، منتشيًا بالفوز الذي حققه بهدف دون رد في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية يوم 14 من الشهر الجاري.

بينما يأمل فريق الفيحاء تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وقلب الطاولة على النصر المدكك بالنجوم وإقصاءه من البطولة، واقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC HD بصوت المعلق فهد العتيبي و beIN Sports AFC HD بصوت المعلق خليل البلوشي.