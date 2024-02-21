الإسماعيلية تستعد للإحتفال بمرور 1048 عام على تأسيس الجامع الأزهر

تنظم الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية منتصف الشهر المقبل إحتفالية كبرى بمرور 1048 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر صرح بذلك الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية،

وناقش خلال إجتماعه اليوم مع أعضاء اللجنة المشرفة تنظيم الإحتفال السنوى للجامع الأزهر بمناسبة مرور (1084) عامًا على تأسيسه، والذي يوافق السابع من رمضان من كل عام، بحضور الدكتور أحمد بيومي، وكيل المنطقة للعلوم العربية والشرعية؛ ترتيبات وبرنامج المشاركة في الاحتفالية، والفقرات، وإعداد الكلمات.

وتضم اللجنة، الدكتور أحمد بيومي ، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ، والأستاذة ناديه جودة، وسارة أمين، و حنان عثمان، والأستاذة سامية الدسوقي، ومحمد عبدالفتاح، و محمد شومان، والشيخ عبدالرحمن، مقدم الحفل.

ويعد الجامع الأزهر هو أقدم جامعة متكاملة الأركان في العالم من حيث أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمذاهب الفقهية، وطلاب من شتى بقاع العالم، وكتب دراسية، ومكتبات عامة، ومسكن جامعي تتوفر به كافة سُبُل الإعاشة بالمجان، وهو رائد التقدم والازدهار، وعنوان قدرة الشعب المصري خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة على السبق الحضاري والإنجاز العلمي، فلم يكن عطاؤه على مدى القرون قاصرًا على علوم الشريعة واللغة، وإنما امتد سخاؤه لعلوم الدنيا التي تفيد الإنسانية جمعاء

وتم إنشاء الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359هـ/ 4 أبريل 970م أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972م، وما لبث أن تحول إلى جامعة علمية، وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وزوجة الإمام علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال.

