تحرير 18 مخالفة تموينية بسيدي سالم وبيلا بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز والمحال التجارية بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عدد 3 محضر صحة عدد 3 محضر بيئة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كما تابع نورالدين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز منها 3 محاضر عدم إعلان سعر و2 محضر شهادة صحية ومحضر عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

