حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 29313 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وحسب قناة الغد، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة إن جيش الاحتلال يواصل حربه ضد المنظومة الصحية وتقييد دخول المساعدات التي تضمن استمرار العمل الصحي.

وتابع "يريد الاحتلال أن يبقي المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر من خلال استهداف أكثر من 150 مؤسسة صحية وإخراج 32 مستشفى و53 مركز رعاية أولية عن الخدمة".

وأكد القدرة أن قوات الاحتلال قتلت 345 من الكوادر الطبية واعتقلت 440 آخرين من بينهم مدراء مستشفيات.