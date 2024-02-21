اليوم ..سلة شباب سبورتنج تواجه الزمالك من أجل العلامة الكاملة

يواجه فريق شباب سبورتنج تحت ١٨ سنة لكرة السلة نظيرة من نادى الزمالك فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بقيادة الكابتن سيف صابر المدير الفنى وذلك من أجل تحقيق العلامة الكاملة بعد أن فاز على شباب طنطا في منافسات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية

ويضم الجهاز الفنى لفريق سبورتنج كل من كابتن محمد فتحي مدرب عام و كابتن حسام العشري مدرب و كابتن سيد عادل اداري و دكتور احمد عطا طبيب الفريق

كابتن هشام مخطط احمال ورئيس الجهاز كابتن احمد منير ورئيس اللجنه استاذ اسامه زيان

يذكر أن مواجهة سبورتنج أمام الزمالك اليوم تعد المواجهة الاخيرة المتبقية بالدور التمهيدى