شل العالمية تتطلع لتحقيق اكتشافات جديدة في مصر



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجبس ٢٠٢٤، سلسلة من اللقاءات والمباحثات، حيث عقد جلسة مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والإستراتيجية ومحفظة الأعمال، بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأوضح وزير البترول أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة فى إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية فى الانشطة البترولية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في أعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام احدث التكنولوجيات للإسراع فى وضعها على الإنتاج.

ومن ناحيته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل ، اعتزاز الشركة بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك ، لافتاً إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر أن هناك ثقة فى قطاع البترول المصري، وما زال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة فى ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، وأضافت أن هناك تعاونًا مثمرًا مع شركة ايجاس والشركاء اينى وبتروناس للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.