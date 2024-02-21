روسيا تمنع البحارة البريطانيين من الصيد

اعتمد مجلس الدوما قانونًا يرفض اتفاقية عام 1956 التي سمحت للبحارة البريطانيين بالصيد في المنطقة الروسية في بحر بارنتس.

وتقول المذكرة التوضيحية إنه بالنظر إلى قرار المملكة المتحدة الصادر في 15 مارس/آذار 2022، بإنهاء نظام الدولة الأولى في الرعاية في التجارة الثنائية مع روسيا، فإن فسخ الاتفاقية "لن يسبب عواقب وخيمة على السياسة الخارجية وعواقب اقتصادية على روسيا.

وأوضح رئيس رابطة عموم روسيا لمصايد الأسماك، غيرمان زفيريف، لوكالة "سبوتنيك"، أن رفض أحد أطراف الاتفاقية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وكتب نائب رئيس المجلس الفيدرالي، كونستانتين كوساتشيف، عبر قناته على "تلغرام"، أن منع بريطانيا من صيد الأسماك في المنطقة الروسية في بحر بارنتس هو إجراء طال انتظاره وقانوني ومناسب للوضع، وردّ من موسكو على تصرفات لندن غير الودية.