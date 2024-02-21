ندوة بعنوان الإيذاء البدني والنفسي وسبل إكتشافه وعلاجه بجامعة الإسكندرية

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء ندوة فى رحاب معهد البحوث الطبية بعنوان "الايذاء البدني والنفسي وسبل اكتشافه وعلاجه"، شارك فيها الدكتور خالد مطراوي القائم بعمل عميد المعهد، ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع، ولفيف من منسقي الوحدة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد.

قدمت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي للوحدة خلال الندوة عرضاً تقديميا عن الوحدة وأهم إنجازاتها وما تقدمه من خدمات ودعم لمنتسبي الجامعة، وقدمت الدكتور وفاء السحلي أستاذ الطب الشرعي وعضو مجلس إدارة الوحدة عرضاً لأهم أشكال العنف البدني والنفسى التي تم رصدها بشكل عالمي موثق وجرائم العنف المنتشرة، وقدمت الدكتورة مروة عمار أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية عرضاً لأهم أشكال العنف النفسى وطرق إكتشافها والوقاية منها.

وقد دارت المناقشات البناءة بين المنصة والحضور مما أثري النقاش وجعلها ندوة تفاعلية مثمرة.

