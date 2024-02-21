فتح منافذ بيع السلع وسلسلة معارض أهلًا رمضان بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومعارض أهلا رمضان ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية .

بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة ، بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، وإقامة معارض "أهلا رمضان"على مستوى مراكز المحافظة ، بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، تلبية لاحتياجات المواطنين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ ، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة ، والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا ، وخاصة القرى.

زشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية ، ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار ، وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الممارسات الإحتكارية ، تحقيقاً للصالح العام.

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة ، إلى جانب ، تنفيذ حملات ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مدار الأسبوع الجارى ، حيث تواصل الوحدات المحلية توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100جنيه للكرتونة، تضم ( سكر ـ أرز ـ شاي ـ مكرونة) ، ففى مركزي، ( ملوى - مطاى) ، تم طرح 18500 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين، منها 8500 كرتونة بمنافذ بيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية ، وقرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية ، بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب مدينة مطاى شمال المحافظة ، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، توافر السلع الإستراتيجية بمنافذ قري ( أبو جرج ـ شلقام ـ صندفا - الحسينية) ، من خلال سيارات متنقلة ، إلى جانب طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع إدارة التموين .

وفى مركز ومدينة المنيا ، وزعت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين ، عددا من المواد الغذائية المخفضة، بقرى ، ( نزلة حسين- دمشير - تلة) ، حيث يتم التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ، ضماناً لتحقيق العدالة ، والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة لكافة العزب والنجوع ، فضلاً عن فتح 36 منفذا بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .