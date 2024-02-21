الأربعاء 21 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فتح منافذ بيع السلع وسلسلة معارض أهلًا رمضان بالمنيا

منافذ بيع السلع الغذائية
منافذ بيع السلع الغذائية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، فتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومعارض أهلا رمضان ، تنفيذا لتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية .

 

بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة ، بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، وإقامة معارض "أهلا رمضان"على مستوى مراكز المحافظة ، بتخفيضات تصل إلى 30 %، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، تلبية لاحتياجات المواطنين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ، تقديمه كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ ، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة ، والوصول بالسلع المدعمة إلى المناطق الأكثر احتياجا ، وخاصة القرى.

 

زشدد المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية ، ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار ، وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الممارسات الإحتكارية ، تحقيقاً للصالح العام.

 

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة ، إلى جانب ، تنفيذ حملات ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع على مدار الأسبوع الجارى ، حيث تواصل الوحدات المحلية توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100جنيه للكرتونة، تضم ( سكر ـ أرز ـ شاي ـ مكرونة) ، ففى مركزي، ( ملوى - مطاى) ، تم طرح 18500 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين، منها   8500 كرتونة بمنافذ بيع السلع الغذائية بالأحياء الرئيسية ، وقرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، و10 آلاف كرتونة مواد غذائية ، بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب مدينة مطاى  شمال المحافظة  ، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ، توافر السلع الإستراتيجية بمنافذ قري ( أبو جرج ـ شلقام ـ صندفا - الحسينية) ، من خلال سيارات متنقلة ، إلى جانب طرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع إدارة التموين .

 

وفى مركز ومدينة المنيا ، وزعت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين ، عددا من المواد الغذائية المخفضة، بقرى ، ( نزلة حسين- دمشير - تلة) ، حيث يتم التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ، ضماناً لتحقيق العدالة ، والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة لكافة العزب والنجوع ، فضلاً عن فتح 36 منفذا بمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا .

الجريدة الورقية