42 % نموًا في أرباح الوطنية للإسكان بعام 2023

كشفت القوائم المالية لشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، خلال 2023 عن تحقيق الشركة أرباحًا بنسبة 42 % على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة اليوم إنها حققت أرباحًا بلغت 62.56 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 44.02 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وحققت شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أرباحًا بلغت 45.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 33.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.