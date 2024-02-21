سقوط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( هاتفي محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.