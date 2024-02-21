الإيقاع بالمتهم بالتخلص من مزارع بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) وبها جرح قطعى بالرأس "توفى إثر إصابته".. وبسؤال نجله اتهم جارهما (عامل) بالتعدى على والده بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع ابتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.