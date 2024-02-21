ضبط مخدرات بـ 3.5 ملايين جنيه في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لملاحقة القائمين على مُروجي المواد المخدرة في جميع محافظات الجمهورية.

أسفرت الحملات عن ضبط مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 3.5 مليون جنيه تقريباً، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام (عناصر بؤرة إجرامية تضم 8 عناصر إجرامية من بينهم سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.