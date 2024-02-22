الكشف علي 1700 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر شكر

في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .

وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان بكفر شكر، وتم الكشف خلالها علي 1700 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - جراحة - نسا - اطفال - رمد - جلدية- أسنان- تنظيم أسرة-العظام).

إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.