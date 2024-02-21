الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أوهمهم بتوفير وحدات سكنية.. سقوط شخص نصب على المواطنين بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية، يطلب منهم مبالغ مالية كمقدمات حجز لتوريدها للشركة ويسلمهم عقود بيع إبتدائية "مزورة" منسوبة للشركة.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة" - هاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامى"بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه.

مواد متعلقة

رصد مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية

24 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

بـ 51 مليون جنيه.. ضبط 49 قضية إتجار بالعملة فى السوق السوداء

الأمن يضبط 33 طن سكر احتكرها تجار

قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة مبلغ مالى من مواطن بمدينة نصر

قرار جديد حول مستريح المستلزمات الطبيبة

القبض على عصابة تزوير العملات الأجنبية فى الإسماعيلية

سقوط عاطلين سرقا سيارة في مدينة نصر
الجريدة الورقية