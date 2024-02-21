حكم رادع بحق مُدان بالشروع في إنهاء حياة طليقته بالمعصرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سائق بتهمة الشروع في قإنهاء حياة طليقته في المعصرة، بالسجن 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك انتقاما ظالما وظنا كاذبا بسلوكها علي إثر خلاف سابق بينهما، معدا لذلك الغرض الشيطاني السلاح الأبيض، ونفاذا لما وغر في صدره وراجحة عقله، من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها، وما إن ظفر بالمجنى عليها حتى كال عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقه من جسدها، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.