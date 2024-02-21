الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عصابة سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

 

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيىء النية". 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى إثنين من عملائهم "سئ النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر"  تم ضبطهما وإعترفا بنشاطهما الإجرامى وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح ، وضُبط بإرشاد أحدهما (عدد 8 قطع من معدن الألومنيوم بطول حوالى 3 أمتار - 36 لوح ألومنيوم بإجمالى وزن 360 كيلو جراما).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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