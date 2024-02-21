اجتماع طارىء لمجلس نقابة الأسنان لحسم مديونية "داف"

يعقد مجلس النقابة العامة لاطباء الاسنان اليوم اجتماعًا طارئًا بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس النقابة لمناقشة مماطلة شركة داف للحلول الرقمية في دفع مديونية ٣.٥ مليون جنيه لصالح النقابة من أرباح بيع بنج الأسنان على تطبيق النقابة.



وطبقا للعقد المبرم بين الشركة والنقابة فان سداد المديونية يكون خلال شهر من تقديم مطالبة بالدفع.

وأرسل أمين صندوق النقابة د. حسين عبدالهادي طلب للشركة لدفع المديونية بتاريخ ١٧ يناير ولحد اليوم لم يقوموا بالسداد وطبقا للبند رقم ٤ من العقد فان مكسب للنقابة وداف معا ٢٠ جنيه للعلبة.