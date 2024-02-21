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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اجتماع طارىء لمجلس نقابة الأسنان لحسم مديونية "داف"

أطباء الأسنان
أطباء الأسنان

يعقد مجلس النقابة العامة لاطباء الاسنان اليوم اجتماعًا طارئًا بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس النقابة  لمناقشة مماطلة شركة داف للحلول الرقمية في دفع مديونية ٣.٥ مليون جنيه لصالح النقابة من أرباح بيع بنج الأسنان على تطبيق النقابة.

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وطبقا للعقد المبرم بين الشركة والنقابة فان سداد المديونية يكون خلال شهر من تقديم مطالبة بالدفع.

وأرسل أمين صندوق النقابة د. حسين عبدالهادي طلب للشركة لدفع المديونية بتاريخ ١٧ يناير ولحد اليوم لم يقوموا بالسداد وطبقا للبند رقم ٤ من العقد فان  مكسب للنقابة وداف معا ٢٠ جنيه للعلبة.

 

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