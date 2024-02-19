أطباء الأسنان تضيف 7 خدمات جديدة إلى تطبيقها الإلكتروني.. تعرف عليها

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن خدمات جديدة في نسخة التطبيق الإلكتروني التابع لها.

وأشارت النقابة، إلى الاستمرار فى إتاحة خدمة طلب بنج الأسنان من خلال التطبيق، مؤكدة أنه جارى إضافة خدمات أخرى لصالح الأعضاء.

وجاءت الخدمات الجديدة عبر التطبيق الإلكتروني لأطباء الأسنان كالتالي:

1- دفع الاشتراكات.

2- طلب كارنيه النقابة.

3- طلب شهادة حسن سير وسلوك باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

4- طلب شهادة قيد باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية.

5- طلب إقرارات المرضى في جميع التخصصات.

6- طلب العقود بنوعيها (عقد مدير فني - عقد طبيب مساعد).

وكانت النقابة أوقفت تطبيق نقابة أطباء الأسنان عن العمل أيام الخميس والجمعة الماضيين لإجراء بعض التحديثات عليه، واستؤنف العمل مرة أخرى.

موعد انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وبدأت نقابة أطباء الأسنان فى العد التنازلى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر إجراء التصويت بها يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.

وكشفت القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، وجود 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة.