طقس دافيء مشمس نهارًا بارد ليلًا بالإسماعيلية

يسود طقس مستقر مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على الأجواء بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية اليوم الاربعاء وفي الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتبدو فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 40٠٪.

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11درجة مئوية.

وانتظمت حركة الملاحة البحرية بقناة السويس لقافلتي الشمال والجنوب القادمتين من البحر المتوسط والاحمر في موعدها وشهدت حركة صيد الاسماك بالبحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس انتظاما في عملها مع تحسن حالة الطقس وانخفاض حدة سرعة الرياح.

وشهدت محافظة الإسماعيلية على نهاية الأسبوع الماضي طقس بارد مع رياح مثيرة للأتربة واعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت الى زيادة سرعه الرياح ، والامطار فى بعض المناطق من المحافظة .



