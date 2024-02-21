المقاولون العرب يواصل التألق في بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2005 للمرة الثانية على التوالي على فريق فيوتشر بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم، وأحرز ثنائية المباراة عبدالله خالد وآدم محمد، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن محمد صبرى مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن احمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.



في سياق آخر، نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2009 في الفوز على فريق نادي فيوتشر بنتيجة 1- 0 في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون، أحرز هدف المباراة ياسين وليد، ضمن مباريات دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن مجدي درويش ويعاونه مدرب الفريق الكابتن محمد محسن ومدرب حراس المرمى الكابتن بلال ثابت والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال والكابتن سعيد صابر إداري الفريق والكابتن إسلام محمود أخصائي إصابات الملاعب.

