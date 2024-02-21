التنمية المحلية: تنفيذ 210 آلاف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي ٢٨ مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضى من تحقيق أعلى نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت حوالى 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروعًا، وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل مشروعك بالوزارة والمتابعة علي مدار اليوم مع مديري مكاتب مشروعك بالمحافظات، بالإضافة إلي التعاون والتنسيق الجيد مع البنوك الوطنية التي تتعاون مع الوزارة في مشروعك والتي بدأت منذ انطلاق العام الجاري في التوسع في خطط وبرامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتعاون مع الوزارة، وكذا الترويج والمرور علي مكاتب مشروعك للقاء العاملين والراغبين من الشباب في الحصول علي التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة والمشروعات المقدمة وتقديم الدعم المالي والفني وتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات ، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسيًا للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المحتملة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع خطة ورؤية جديدة لمشروعك خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ مزيد من القروض وتوفير التمويل اللازم لأكبر عدد من المشروعات الراغبة في الحصول على قرض ودعمها وسرعة الموافقة عليها و إزالة كافة المعوقات التي تواجهها ، والتيسير في استخراج التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، يعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وكلف اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ الحملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى والريف والجامعات للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.