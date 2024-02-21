رئيس جامعة أسوان يشهد نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر الثقافة

شهد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة رفقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة السابق والدكتور هشام جمال مستشار رئيس الجامعة للتخطيط والمتابعة.

وأثنى رئيس الجامعة علي التنظيم الجيد مطالبًا بالارتقاء الدائم بمستوى العملية التعليمية والثقافة العامة للنشء حيث يتم تنفيذ هذه المسابقة لرابع عام علي التوالي وبالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفنى والفكرى والرياضى.



وكان عدد المشاركين من المدارس في المرحلة الابتدائية (٤) فرق والمرحلة الإعدادية (٤) فرق والمرحلة الثانوية (٣) فرق وكل فريق مكون من (٨) أفراد عدد (٤) أساسي وعدد (٤) احتياطي والمباريات كلها بنظام الدوري وقد فاز في المراحل المختلفة كلا من:-

المرحلة الابتدائية

مدرسة حاجر السباعية

المرحلة الإعدادية

مدرسة فاطمة الزهراء

المرحلة الثانوية

مدرسة الثانوي للتمريض

وقد أقيمت مباراة شرفية بين فريق الثانوي تمريض وفريق الجامعات بمدينة السباعية غرب، مما أسفر عن فوز فريق الجامعات بمدينة السباعية غرب علي فريق الثانوي تمريض.



هذا وقد أثني الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة السابق علي تنظيم هذه المسابقة الرائدة والتي تنمي النشء والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والثقاقة العامة لهم.

وأكد الدكتور هشام جمال مستشار رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحضور مثل هذه الفاعليات التي من شأنها أن تنمي وترفع مستوى الفكر لدى النشء في محافظة أسوان.

وفي الختام كرم رئيس الجامعة كل الفرق الفائزة في كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وفريق الجامعات الفائز في المباراة الشرفية وكذلك القائمين علي تنظيم المسابقة.

وأعلن رئيس الجامعة عن منحة التدريب علي ريادة الأعمال للفرق الفائزة مطالبًا القائمين علي تنظيم هذه المسابقة بضرورة تنفيذها في جامعة أسوان.