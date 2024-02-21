الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة 2024

استمارة الثانوية العامة 2024.. يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في معرفة الموعد الأخير لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، حيث ينتهي تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 غدًا الخميس الموافق 22 فبراير الجاري 2024.

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لطلاب الثانوية العامة.. موعد انتهاء تسجيل استمارة الامتحانات

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الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024

 استمارة الثانوية العامة 2024

وقبل انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هنا 

-  اختيار الخدمات الإلكترونية.

- النقر على منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وتسجيل الدخول.

- يجب كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

-  النقر على كلمة تسجيل الدخول.

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