الإفتاء توضح حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وفضلها

ليلة النصف من شعبان.. أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين والذي جاء فيه: "ما هو حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وما هو فضلها؟"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع في إحيائها، واغتنام نفحاتها، وكان ذلك بقيام ليلها وصوم نهارها.

وأضافت الإفتاء أنه يحب على المسلم في ليلة النصف من شعبان السعي لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، بسبب كثرة ما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

فضل شهر شعبان

قالت دار الإفتاء إن شهر شعبان من الشهور المفضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وميزه بمنزلة كريمة، ومكانة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص أيامه بالصيام؛ لكونها محلًّا لرفع الأعمال؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي في "المسند"، والنسائي في "السنن الصغرى" واللفظ له، والبيهقي في "فضائل الأعمال".

الأدلة من القرآن على فضل ليلة النصف من شعبان

وأكدت دار الإفتاء أنه ورد في القرآن الكريم أدلة على فضل ليلة النصف من شعبان، قائلة: جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 4]: أنها ليلة النصف من شعبان؛ يبرم فيها أمر السَّنَة، وتنسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاجّ؛ فلا يُزَاد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد؛ كما نقل ذلك الإمام الطبري في "جامع البيان".

دار الإفتاء المصرية توضح موعد بداية النصف من شعبان

أوضحت دار الإفتاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد بداية النصف من شعبان، حيث قالت إنها تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24 فبراير، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25 فبراير.