انقلاب موتوسيكل ينتهي بإصابة شخصين في 6 أكتوبر

تسبب حادث انقلاب موتوسيكل في إصابة شخصين فى مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ورد بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف الى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.