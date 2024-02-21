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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يضع "الرتوش" الأخيرة على صفقة مبابي

مبابي لاعب ريال مدريد
مبابي لاعب ريال مدريد

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الرتوش الأخيرة على صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن خطة الملكي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير والمتخصص في انتقالات كرة القدم أن كيليان مبابي بصدد إنهاء تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد ابتداء من 1 يوليو المقبل.

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موعد إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

وأضاف رومانو أن راتب اللاعب الفرنسي الدولي السنوي سيكون مماثلاً لرواتب نجوم الصف الأول في ريال مدريد وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

موعد إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "مبابي سيحصل على راتب 15 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو، ستوزع على 5 مواسم، مدة تعاقد مبابي مع ريال مدريد".

وكشفت الهيئة أنه من المرجح إعلان انتقال مبابي للريال بعدما يصبح مستحيلًا أن يلتقي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها الفريقان بالنسخة الجارية.

ومن المنتظر ان يرتدي مبابي القميص رقم 10 مع ريال مدريد ليأخذ مكان الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي  بعد نهاية عقده".

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