موعد إعلان انتقال مبابي لريال مدريد

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب ارتباطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد مجانا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقرر مبابي الرحيل عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده، وتشير التقارير إلى أن النجم الفرنسي اتفق بالفعل مع مسؤولي ريال مدريد على الانتقال في صفقة مجانية.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "مبابي سيحصل على راتب 15 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو، ستوزع على 5 مواسم، مدة تعاقد مبابي مع ريال مدريد".

وكشفت الصحيفة أنه من المرجح إعلان انتقال مبابي للريال بعدما يصبح مستحيلًا أن يلتقي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها الفريقان بالنسخة الجارية.



ومن المنتظر ان يرتدي مبابي القميص رقم 10 مع ريال مدريد ليأخذ مكان الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي بعد نهاية عقده".