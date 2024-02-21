فشل إطلاق التجربة النووية الثانية للندن من الغواصة فانجوارد

انتهت اختبارات الصاروخ الباليستي العابر للقارات "ترايدنت 2" بالفشل، حيث نفذت البحرية البريطانية في 30 يناير، عملية إطلاق من الغواصة النووية "فانجوارد"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن البحرية البريطانية فشلت في إطلاق صاروخ "ترايدنت"، وسقط في المحيط بالقرب من الغواصة النووية البريطانية التي انطلق منها. وبحسب التقارير، كان وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على متن الغواصة النووية "فانغوارد".

وقالت التقارير: "تم بدء تحقيق على الفور لمعرفة الخطأ الذي حدث، وصدر أمر بالعثور على الصاروخ في قاع البحر قبالة ساحل فلوريدا".

وهذا هو الاختبار الثاني الذي يفشل منذ عام 2016، عندما انحرف صاروخ "ترايدنت"، الذي تم إطلاقه من الغواصة "فينجينس"، عن مساره نحو الولايات المتحدة ودمر نفسه تلقائيًا.

في ذلك الوقت، لم تبلّغ المملكة المتحدة الجمهور عن الإطلاق غير الناجح للصاروخ، بناءً على طلب واشنطن.