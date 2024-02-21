مهران: مرافعة مصر أمام العدل الدولية ستفضح جرائم إسرائيل

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مصر ستترافع اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية في جلسة استماع حول الرأي الاستشاري بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مشيرًا إلى أنها ستركز على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومباديء القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها سلطات الإحتلال.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي



وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المرافعة المصرية ستركز بشكل خاص على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عامًا وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا وما خلفه من كوارث إنسانية، حيث سيتم التطرق إلى جوانب التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم في الضفة والقدس المحتلتين وكذلك حصار وقصف قطاع غزة باستمرار، الذي تسبب في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بشكل كامل للقطاع، ما أدى إلى تفشي الفقر والبطالة وانتشار الامراض.

الهجمات الإسرائيلية



وتابع، أستاذ القانون الدولي: مصر ستسلط الضوء على الهجمات الإسرائيلية المتكررة واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين، ما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا بين النساء والأطفال بهدف توعية الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي بحجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوضع غير المقبول إطلاقًا.

الدفاع عن القضية الفلسطينية



وأشاد مهران بالموقف المشرّف لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وخاصةً أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: تجسد مصر موقف الضمير العربي والإنساني إزاء معاناة الشقيق الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، فهي الناطق الأمين والممثل الصادق لتطلعات شعب فلسطين في الحرية والاستقلال.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية



واختتم حديثه قائًلا" بفضل الموقف المصري الداعم والمناصر طوال عقود من الزمان، ظل العالم يسمع صوت فلسطين ويتعرّف على معاناتها رغم كل محاولات إسكات هذا الصوت،مشددًا على أن مصر ستظل الأمينة على فلسطين وقضيتها العادلة مهما طال الزمن، فالقضية الفلسطينية هي القضية القومية الأولى بالنسبة لمصر.