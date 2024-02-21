الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عمره 600 مليون سنة.. القمر يُعانق خلية النحل في هذا الموعد

اقتران القمر مع خلية
اقتران القمر مع خلية النحل

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة غدًا الخميس وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل"، في برج السرطان.

txt

رئيس جامعة الأزهر: الحديث عن علم الفلك يطول كأنه لا آخر له

txt

القمر يقترن بالنجم بولوكس ويعانق خلية النحل الخميس

رؤية الحشد النجمي 


وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن لصعوبة رؤية الحشد النجمي بالعين المجردة يجب استخدام  تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل إلى بداية غروب المشهد بحلول الـ 5:00 صباحًا تقريبًا.

الحشد النجمي يقع على مسافة 580 سنة ضوئية 


وتابع رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

الظواهر الفلكية


وأوضح، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

وأكد: الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

مواد متعلقة

علاء النهري: القمر "نيكست سات 1" طفرة مصرية في مجال الفضاء

ترقبوا.. اقتران القمر مع النجم بولوكس في هذا الموعد

القمر الصناعي لفحص النفايات الفضائية يصل إلى مداره

الظواهر الفلكية الأخيرة خلال فبراير الجاري

وزير التعليم العالي يعلن استقبال أول صور من القمر الصناعي التجريبي

اقتران القمر مع عملاق المجموعة الشمسية في مشهد بديع.. الليلة

اقتران القمر مع النجم بولوكس يُزين سماء مصر.. الليلة

الجريدة الورقية